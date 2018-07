(ANSA) - IVREA (TORINO), 4 LUG - Via libera della procura di Ivrea ai funerali di Guido Zabena, 51 anni, l'operaio di Favria morto annegato, nella notte tra lunedì e martedì, in un sottopasso di Rivarolo Canavese allagato dalla pioggia. Gli inquirenti stanno cercando di capire il grado di sicurezza di quel tunnel in caso di pioggia, dal momento che, anche nelle scorse settimane, erano stati segnalati ripetuti allagamenti in occasione di alcuni temporali.

Toccherà agli accertamenti della procura fare luce sui provvedimenti adottati dal Comune di Rivarolo e, soprattutto, sulla loro efficacia. Indagini in corso anche sulla mancata segnalazione di pericolo all'ingresso del sottopasso.(ANSA).