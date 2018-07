Torino, multato per 'appendino' protesta

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Oltre 400 euro di multa per avere attaccato un appendino giallo, simbolo della protesta con cui segnala le mancanze dell'amministrazione Appendino, allo stallo numerato del parcheggio riservato di una ragazza disabile a cui verrà tolto il posto auto. A denunciarlo è il capogruppo dei Moderati al Comune di Torino, Silvio Magliano, autore della protesta. "E' assurdo che un consigliere, quando segnala con ironia dei disservizi, venga multato".

Magliano ha affisso il suo appendino su segnalazione della titolare del parcheggio disabile. "Non ha più diritto allo stallo numerato perché è andata a vivere sola, accanto ai genitori. E siccome non è più residente con chi l'accompagna, in base a una delibera che combatto da due anni, non ne ha più diritto anche se l'auto è sua".

"Sono disposto a pagare e a non fare ricorso se la delibera verrà modificata aiutando tanti come questa ragazza - conclude - Intanto invito i torinesi a mettere un appendino ovunque vedano un problema".