Retinopatia, operato bimbo di 4 mesi

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Affetto dalla nascita da una grave forma di retinopatia, un bambino di quattro mesi è stato operato con successo all'ospedale Maria Vittoria di Torino. Il piccolo paziente, nato a Modena e trasportato nel capoluogo piemontese, è stato operato nel Centro di Alta specializzazione per la Rop (Retinopatia del Pretermine), coordinato dal dottor Giovanni Anselmetti, direttore dell'Oculistica dell'ospedale Maria Vittoria.

Nato alla 23esima settimana di gestazione, pesava 600 grammi; la grave forma di retinopatia di cui era affetto poteva portare alla cecità. "La gravità della patologia - spiega il dottore Anselmetti - è direttamente proporzionale al grado di prematurità. Il nostro centro - sottolinea - è uno dei pochi in Italia ad avere l'esperienza e le attrezzature di ultima generazione per eseguire una vitrectomia tempestiva, con le migliori possibilità di successo".

Il piccolo è ora sotto osservazione nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Maria Vittoria.