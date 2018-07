Karima per Associazione Displasia

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - E' stata pensata per raccogliere fondi per l'Associazione Nazionale Displasia Ectodermica, una malattia rara della quale oggi soffrono 7.000 persone nel mondo (400 in Italia) che nei casi più gravi porta alla morte, la seconda edizione di Jam Fashion, evento di moda e di musica al Master Club di Torino, che l'anno scorso ha ottenuto un grande successo di pubblico. Collaborano all'iniziativa, in programma il 5 luglio e composta di sfilate di moda, dello show di Edoardo Mecca, attore brillante e star del web, con 680.000 visualizzazioni e 250.000 follower e dell'esibizione di Karima, tra le più note cantanti jazz italiane, (già al fianco di Burt Bacharach, Whitney Houston e John Legend e al festival di Sanremo nel 2009) numerosi sponsor cittadini.