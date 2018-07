Giochi'26:Coni'in attesa dossier Torino'

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Dopo aver ricevuto in via ufficiale i dossier di Cortina e Milano ed aver incontrato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha illustrato il progetto della sua città mostrando stralci del dossier, il Coni - sottolineano fonti del comitato olimpico - è ora in attesa dell'invio ufficiale da parte del capoluogo piemontese candidato alle Olimpiadi invernali del 2026. Il termine per l'invio con posta certificata e' la mezzanotte di oggi. Il Comune di Torino, dal canto suo, fa sapere in una nota di avere inviato ufficialmente lo studio di fattibilità della candidatura.