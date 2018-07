Gen.Maruccia in visita a caserma Bergia

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Il comandante interregionale dei carabinieri, generale di corpo d'armata Gaetano Maruccia ha visitato oggi a Torino il Comando Legione Carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta', presso la Caserma Bergia di Torino. A riceverlo il comandante, generale di divisione Mariano Mossa.

"Tra i principali obiettivi c'è la lotta ai reati che, nonostante siano in diminuzione, continuano a creare allarme sociale: rapine, furti e truffe, spesso consumati nei confronti delle fasce più deboli", ha sottolineato durante l'incontro il generale Maruccia, che il 14 giugno ha assunto il Comando Interregionale Carabinieri Pastrengo, con competenza sull'Italia Nord Occidentale.

"Continueremo ad operare quotidianamente per la cittadinanza e invito tutti a moltiplicare l'impegno, la lealtà e la dedizione - ha aggiunto - L'Arma dei Carabinieri è e continuerà a essere protagonista e risorsa fondamentale per tutta la Nazione".