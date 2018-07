Cinema a Palazzo Reale, 41 serate

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Il restauro di due film che hanno fatto la storia del cinema, 'Il fuoco' di Giovanni Pastrone, musicato da I Giardini di Mirò, e 'Quarto potere' di Orson Welles, considerato dall'American Film Institute il miglior film americano di sempre, aprono il 17 e il 18 luglio la settima edizione di 'Cinema a Palazzo Reale', promossa da Distretto Cinema. Un cartellone ricco di 41 serate studiate per stupire il pubblico, che ha al centro il cinema, ma che si arricchisce di tante sfumature trasversali grazie alla collaborazione di diversi protagonisti della cultura torinese tra cui Lovers Film Festival, Torino Jazz Festival, Gam, Artissima, Flasback e Piemonte Movie, l'editore indipendente Lonely Planet.

Tra le molte iniziative della rassegna che si tiene nel Cortile d'Onore di Palazzo Reale fino all'1 settembre, vi è anche la festa per gli 80 anni di Pupi Avati che ha scelto Torino per questo suo anniversario. Il grande regista presenta al pubblico un film scelto da lui stesso, 'La casa delle finestre che ridono'.