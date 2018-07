Torino,carrello spese famiglie più ricco

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Il carrello delle famiglie torinesi è più ricco, con un aumento della spesa anche nei settori che in passato avevano mostrato più sofferenza come vacanze, pasti fuori casa, cultura e tempo libero. Lo rivela l'indagine sulle spese delle famiglie torinesi, realizzato dalla Camera di Commercio di Torino. In particolare le famiglie spendono circa 101 euro al mese per le vacanze, 77 euro per i pasti fuori casa e 120 euro (17 in più del 2016) per attività culturali, sportive e tempo libero.

I consumi, "tornati a livelli pre crisi" secondo il presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Ilotte, raggiungono in media nel 2017 i 2.535 euro, il 3,2% in più dell'anno precedente, secondo valore più alto degli ultimi dieci anni: l'aumento è del 3% per le spese alimentari (15,4% del totale) con la carne che rappresenta il 21,8%, mentre per quelle non alimentari (84,6%) l'incremento è del 3,3% e la prima voce si conferma l'abitazione.