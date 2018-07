Stamina bis, via udienza preliminare

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - E' cominciata a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Stamina bis, che oltre a Davide Vannoni, guru della controversa terapia, vede imputati la biologa Erica Molino e la palermitana Rosalinda La Barbera, presidente dell'associazione Prostamina Life. L'accusa di associazione per delinquere e truffa aggravata si riferisce al reclutamento di pazienti che volevano sottoporsi alle cure in Georgia.

Le 11 parti civili hanno chiesto, secondo quanto trapelato, risarcimenti per 600.000 euro. Ci saranno delle trattative.

"Valuteremo - spiega l'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Vannoni - offerte risarcitorie per le spese sostenute da chi non ha potuto curarsi" per lo stop alla società Big Tech fuori Italia.

Dopo le incombenze procedurali, fra cui una leggera modifica al capo di imputazione messa a punto del pm Pacileo, l'udienza è stata aggiornata a ottobre. Tra le possibilità su cui ragionano alcuni difensori quella del patteggiamento. "Per ora il discorso non si pone", replica Cataliotti.