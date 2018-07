Damiani, corsi per giovani talenti

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Il Gruppo Damiani, che opera nella produzione e commercializzazione di gioielli di design di alta gamma, investe nei giovani talenti con il progetto Damiani Academy. L'obiettivo - spiega - è individuare le migliori competenze tecniche e creative del mercato italiano e offrire loro l'occasione unica di intraprendere un percorso d'eccellenza. In collaborazione con Manpower, Damiani cerca candidati da inserire gratuitamente nei corsi di Alta Specializzazione organizzati presso i suoi laboratori orafi di Valenza.

Le figure richieste sono incastonatori di pietre preziose e orafi al banco. Il corso, articolato in sei settimane (240 ore di frequenza), prevede sia formazione teorica in aula sia addestramento pratico all'interno del Laboratorio Damiani.