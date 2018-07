Coop. Arcobaleno per la 'Guida Sicura'

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - La Cooperativa Arcobaleno promuove comportamenti virtuosi per la sicurezza dei cittadini. Da oggi i suoi mezzi della raccolta carta saranno dotati dell'adesivo "Guida Sicura", che invita i cittadini a chiamare il numero verde 800.20.14.01 per segnalare eventuali comportamenti di guida pericolosi. Il progetto, patrocinato dalla Città di Torino, punta a saldare la responsabilità del lavoratore a comportamenti virtuosi ed esemplari per la sicurezza dei cittadini.

"Accrescere la responsabilità verso la comunità è la sfida già difficile - sottolinea Tito Ammirati, presidente della Cooperativa Arcobaleno - che in quanto cooperativa di inserimento lavorativo vogliamo continuare ad assumerci".

L'adesivo della 'Guida Sicura', è disegnata da Andrea Bozzo, artista e fumettista già autore delle grafiche dei 'cestini gialli' del progetto Cartesio per la raccolta e il riciclo della carta.