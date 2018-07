Buffon, PSG? Se avanti sarà per emozioni

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - "Vedremo se andremo avanti: se così sarà, lo farò per le tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a mettersi alla prova". Gianluigi Buffon commenta così le indiscrezioni sul suo passaggio al Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus. Tra i motivi dell'eventuale approdo in Francia, Buffon cita il "mettersi alla prova ma anche la voglia di emozionarsi". "Le emozioni che si provano giocando non è facile provarle nella vita", spiega Buffon, che in una intervista esclusiva a Sky si dice "straorgoglioso della fine vincente ed entusiasmante" alla Juve, "con un saluto molto bello e in piena unità d'intenti con presidente, compagni, dirigenti e tifosi". "La Juve non ha bisogno di ripartire, ma di continuare e lo farà - conclude il portiere -. La forza della Juventus non è stata Buffon o un singolo ma programmi, chiarezza delle idee, il gruppo".