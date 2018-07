Bottari Lattes Grinzane a Lobo Antunes

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Lo scrittore portoghese António Lobo Antunes è il vincitore del Premio Bottari Lattes Grinzane 2018 per la sezione La Quercia. Intitolata a Mario Lattes, editore, pittore, scrittore, scomparso nel 2001, il premio è dedicato a un autore internazionale che abbia saputo raccogliere nel corso del tempo condivisi apprezzamenti di critica e di pubblico. La giuria tecnica del premio ne ha decretato la vittoria all'unanimità perché "non ha mai smesso di cercare le parole per ciò che comunemente definiamo indicibile - si legge nella motivazione del riconoscimento -, imponendosi così all'attenzione di lettori e di critici per l'originalità della scrittura e la profondità dei temi".

Nato nel 1942 a Lisbona, Antonio Lobo Antunes, medico psichiatra, è riconosciuto come uno dei più importanti autori viventi della letteratura portoghese contemporanea. Tra le voci più profonde della letteratura mondiale, è autore di 28 romanzi e di cinque libri di cronaca. Il conferimento a ottobre nel castello di Grinzane.