Auto,Cesana-Sestriere dal 6 all'8 luglio

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Sarà ridotto dai 10,400 km originali a 6.400 metri il percorso della Cesana-Sestriere, gara automobilistica valida per i campionati Europeo e Italiano velocità in salita Autostoriche, che si disputa domenica 8 luglio. Lo hanno deciso gli organizzatori dal momento che una frana dopo l'abitato di Champlas du Col rende impossibile il transito in gara delle vetture. Sono previste due manche anziché una, per raggiungere la lunghezza minima prevista per le gare valide per il campionato continentale. Cambia quindi il programma, che prevede le verifiche tecnico-sportive venerdì dalle 14,30 alle 19 a Sestriere. Le due sessioni di prove ufficiali si svolgono sabato con inizio alle 12, mentre domenica le due manche hanno inizio alle 9,30. La premiazione a Sestriere alle 15. Il nuovo programma non consente l'effettuazione della Cesana-Sestriere Experience, rimandata alla prossima edizione.