Ad Asti Casa delle donne e dei bambini

(ANSA) - ASTI, 2 LUG - Uno spazio per le donne sole o con figli minori in fase di emergenza. E' stata inaugurata ad Asti la "Casa delle donne e dei bambini", struttura gestita dall'assessorato comunale alle Politiche Sociali che vuole assolvere a una duplice funzione: dare un tetto a donne e madri in difficoltà e cerare per loro percorsi personalizzati di reinserimento lavorativo e sociale.

La struttura, in viale Pilone, di proprietà del Comune e operativa già nei prossimi giorni, può ospitare da 5 a 8 donne sole nell'ala che funge da dormitorio, e una decina di mamme con figli in camere singole. La Casa delle donne e dei bambini è frutto di un lavoro che ha visto la collaborazione di istituzioni, associazioni di volontariato, enti e cittadinanza.

"La struttura risponde a un bisogno concreto e condiviso anche da altre città piemontesi, quello di dare casa alle madri. A livello regionale ci sono più strutture per l'accoglienza maschile che quella femminile", commenta l'assessore regionale alle Pari Opportunità, Monica Cerutti.