Equipe trapianti da Grecia a Torino

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Un bimbo marocchino di 7 anni, affetto da una grave patologia epatica, è stato salvato a Torino con un trapianto di fegato di un coetaneo donatore greco.

L'intervento, durato 8 ore e mezza e "tecnicamente riuscito", è stato effettuato all'ospedale Molinette dall'equipe del professor Mauro Salizzoni, direttore del Centro trapianti di fegato della Città della Salute. E rientra nell'ambito della Rete di trapianti del Mediterraneo, creata sei anni fa.

Una parte della stessa equipe delle Molinette si era recata ieri mattina in Grecia, nell'isola di Creta, in aereo, con il sostegno del 118 piemontese, per prelevare l'organo da un bambino di 7 anni morto in un incidente stradale.