Sicurezza stradale, 24 multe a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Tre patenti ritirate, un denunciato per guida in stato di ebbrezza, ventiquattro multe, un'automobile in fermo amministrativo. E' il bilancio dei controlli sulla sicurezza stradale svolti la notte scorsa dalla polizia municipale a Torino nei grandi corsi nella circoscrizione San Salvario, Lingotto e Borgo Po.

I controlli hanno riguardato 144 automobilisti. Il denunciato ha 26 anni.