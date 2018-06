Polizia Locale, 291 premiati da Regione

(ANSA) - BIELLA, 30 GIU - Alla 14/ edizione della Festa regionale della Polizia Locale, oggi a Biella, sono stati premiati 291 agenti per azioni di servizio, meriti sportivi o anzianità di servizio.

A consegnare i riconoscimenti è stato l'assessore regionale alla Polizia Locale Giovanni Maria Ferraris. "Stiamo lavorando - ha detto - per garantire un servizio di Polizia Locale sempre migliore, sia dal punto di vista della percezione della cittadinanza, sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro degli agenti stessi. Non si tratta solo di azioni amministrative, come il ddl 'Nuove norme in materia di Polizia Locale', ma anche di gesti concreti, tra i quali la sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori sulla guida consapevole e sull'abuso del consumo di alcol, o il supporto ad iniziative volte a rendere il servizio sempre più innovativo, come il 'bike patrol'".

I 291 agenti premiati provengono dalla province di: Alessandria (13), Asti (7), Biella (6), Cuneo (7), Novara (12), Torino (242), Vercelli (4).