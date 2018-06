Olimpiadi 2026, Di Maio a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Luigi Di Maio è arrivato al Palazzo Civico di Torino, dove partecipa alla riunione della maggioranza pentastellata che amministra il Comune nel tentativo di trovare una mediazione sulla eventuale candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. M5s Torino ha riassunto in 12 punti "imprescindibili" le condizioni per la candidatura.

Il vicepremier ha fatto il suo ingresso in Comune a piedi, accompagnato dalla sindaca Chiara Appendino. Ad attenderlo i lavoratori di Italiaoline che manifestano contro gli esuberi e i trasferimenti decisi dall'azienda. "Deve risolvere questa situazione" è la richiesta di aiuto dei dipendenti. Davanti al Comune anche i lavoratori della Fondazione per il libro, senza stipendio a causa del fallimento dell'ente promotore del Salone del Libro. Anche loro hanno chiesto di incontrare Di Maio.