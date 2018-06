Nova Coop, ricavi 2017 oltre il miliardo

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Superano il miliardo di euro i ricavi realizzati da Nova Coop nel 2017. La cifra record emerge dal bilancio consuntivo - il migliore degli ultimi dieci anni - approvato oggi dalla Assemblea generale dei delegati riunitasi a Baveno (Verbania). Con quasi 40 milioni di scontrini battuti, l'utile netto si attesta sui 18,5 milioni di euro. Sono 23.701 i nuovi soci, in tutto oltre 600mila. Generate vendite per 997 milioni da supermercati e ipermercati (+0,4%) e per 50,4 milioni dalle stazioni a marchio Enercoop, il concept store Fiorfood a Torino ha generato un fatturato di 5,25 milioni di euro e 180mila coperti serviti.

"Questi risultati confermano la solidità della Cooperativa e la sua capacità di produrre risultati coerenti con gli obiettivi del rafforzamento patrimoniale e dell'equilibrio economico finanziario", commenta il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive.

Per l'anno in corso sono previsti investimenti di 65 milioni di euro nella ristrutturazione dei punti vendita e 160 nuove assunzioni.