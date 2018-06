Massime oltre i 35 gradi poi aumenta afa

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Massime a 35 gradi in pianura, zero termico a 4.500 metri. L'anticiclone di origine nordafricana ha portato la prima fiammata di caldo estivo, dopo la parentesi fuori stagione di fine aprile, in Piemonte. Caldo torrido che nei prossimi giorni diventerà di tipo afoso, con calo di qualche grado delle temperatura ma aumento dell'umidità. Lunedì nuvole, con qualche temporale sulle zone alpine e prealpine.

Oggi la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una massima di 35.2 gradi alla stazione torinese installata in centro città, ai Giardini Reali; 35.7 a Moncalieri, 35.6 a Cumiana; 35 gradi anche a Baldissero d'Alba (Cuneo), 33.2 a Vignale Monferrato (Alessandria). Abbondantemente sopra lo zero, +5.4, anche la massima ai 4.560 metri di altitudine della Capanna Margherita, nel gruppo del Monte Rosa; la minima è stata -2.1.