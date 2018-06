Maltrattamenti in famiglia, arrestato

(ANSA) - ASTI, 30 GIU - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali sono le accuse rivolte a un 34enne di Canelli (Asti) allontanato da casa e quindi messo ai domiciliari in un altro luogo dopo un'indagine dei carabinieri. A denunciare l'uomo è stata la compagna, una giovane romena che ha affermato come le violenze e le angherie avvenissero anche davanti ai due figli piccoli.

L'arrestato è descritto come un ludopatico spesso ubriaco. In più di un'occasione la donna ha fatto ricorso alle cure dei medici dell'ospedale di Asti.