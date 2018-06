Buffon, ultimo giorno alla Juventus

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Ultimo giorno da dipendente Juve per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto sui social. "17 anni in bianconero che ci concludono ufficialmente oggi - scrive -. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicitò, tante, tantissime emozioni, non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me #Fino alla fine". Si attende ora solo l'annuncio del Psg per il contratto, probabilmente di un anno con l'opzione per il secondo.

Ma la destinazione di Buffon a una squadra di primissimo piano come il ricco Psg non piace a tanti tifosi che sui social non risparmiano critiche all'ex capitano bianconero.