Olimpiadi 2026: Torino, al via confronto in Comune

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Al via nella Sala Congregazioni di Palazzo Civico il nuovo vertice fra la sindaca di Torino Chiara Appendino e la sua maggioranza sul tema delle Olimpiadi invernali 2026. Sul tavolo del confronto politico, che segue quello più tecnico di due sere fa, il documento che i consiglieri M5S hanno elaborato con le loro proposte per dire sì alla candidatura e che viene presentato alla sindaca. Ancora da capire se l'obiettivo sia un documento di accompagnamento al dossier di candidatura o di vere e proprie modifiche a quest'ultimo. "Il confronto è la base per ogni azione, senza preclusioni a priori ma ragionando sui temi", ha scritto su Facebook uno dei consiglieri, Aldo Curatella, annunciando l'avvio della discussione. (ANSA).