Neos, secondo 787 Dreamliner a Malpensa

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - E' arrivato a Malpensa il secondo 787 Dreamliner di Neos, aereo da 359 posti, uscito dallo stabilimento Boeing di Everett. Con questo aeromobile Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour, prosegue il rinnovamento della flotta e si conferma prima e unica compagnia aerea italiana ad avere questi aeromobili, i più evoluti al mondo per prestazioni e comfort. Interni spaziosi ed eleganti, oblò più grandi del 65%, un innovativo sistema di umidificazione e pressurizzazione ed un sistema di illuminazione a Led modulabile per ogni fase del volo sono solo alcune delle caratteristiche che rendono straordinaria l'esperienza di bordo con Neos.

"La nostra compagnia aerea festeggia - dice Carlo Stradiotti, ad Neos - perché segna un'altra tappa di un sogno iniziato 4 anni fa. Con questo 787 Dreamliner proseguiamo il lavoro di scoperta e sviluppo di nuove destinazioni. L'anno scorso il debutto avvenne con Phu Quoc, in Vietnam, quest'anno sarà la volta di un altro nuovo collegamento, sempre nel Sud Est Asiatico".