Juve: Chiellini e Barzagli prolungano

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Rinnovo del contratto per due veterani della Juventus, Chiellini e Barzagli. Il neo capitano bianconero ha prolungato fino al 2020, il trentasettenne fino al 2019. La conferma ufficiale l'ha data oggi pomeriggio la Juventus. Per Chiellini quella che inizierà tra pochi giorni sarà la quattordicesima stagione in bianconero mentre per Barzagli, arrivato nel mercato di gennaio del 2011, sarà l'ottavo anno.