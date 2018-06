'Freddo sicuro', multati trasportatori

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Sanzioni per oltre 6mila euro sono state elevate nei confronti di quattro conducenti nell'ambito dei controlli della polizia stradale sulla cosiddetta 'catena del freddo' durante il trasporto di alimenti. I quattro, due italiani un cinese e un romeno, trasportavano pesce in violazione delle norme previste.

I controlli sono stati effettuati in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Città di Torino e hanno evitato il deperimento degli alimenti trasportati. I camionisti sono stati infatti costretti a riorganizzare le modalità di trasporto, dotandosi di appositi contenitori a tenuta termica o facendo giungere sul posto altro veicolo idoneo al trasporto in regime di temperatura, e in un caso anche riportando gli alimenti al luogo di acquisto per la custodia in ambiente idoneo per un trasporto successivo.