Estate Reale, Gala magia e Dulce Pontes

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Gala della magia e una star mondiale dalla world music nel weekend di 'Estate Reale', in piazzetta Reale a Torino. Si comincia domani con 'Masters of magic, show dal vivo della popolare trasmissione televisiva.

Presentati da Walter Rolfo, presidente di Masters of magic, alcuni tra i migliori illusionisti del mondo si alterneranno nell'arte della magia: sono attesi Viktor Kee, Men in Coats, Ernesto Planas , Alberto Giorgi&Laura, Tony Frebourg, Vertigo, Versini e Golden Power.

Domenica 1 luglio, invece, a calcare le scene sarà la cantautrice portoghese Dulce Pontes, artista dalle straordinarie doti vocali e interpretative, apprezzata per il suo stile frutto dell'unione delle sonorità piene di saudade del fado con quelle più moderne del pop e del folk, in un mix di stili che conquista il pubblico. Nella sua carriera vanta innumerevoli collaborazioni artistiche, dal Maestro Ennio Morricone ad Andrea Bocelli, passando per Caetano Veloso, Estrella Morente e Marisa Monte.