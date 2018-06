Canavese,boom iscrizioni scuole tecniche

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Sono aumentati del 35,3% gli studenti iscritti agli istituti tecnici negli ultimi dieci anni.

Il dato è stato reso noto da Confindustria Canavese in un convegno organizzato ad Agliè per presentare i più significativi trend socio-economici di crescita del Paese, con uno spaccato anche sul Canavese. E' un indice molto significativo - spiega Confindustria Canavese - per un territorio che conta circa 34 mila imprese e che nel 2017 ha registrato una crescita dell'11,3% delle assunzioni.

L'aumento del numero di studenti che scelgono un percorso formativo vicino alle esigenze delle aziende locali (che operano in particolare nei settori ict, meccatronica, meccanica, elettronica, informatica) è indicativo del fatto che il territorio sta dialogando e si sta impegnando per ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro.

Settore emergente il turismo: tra il 2015 e il 2017 gli arrivi sono aumentati del 26,6%, così come si è alzato in maniera significativa il numero di strutture di accoglienza.