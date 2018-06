Nuvola Lavazza ispira Masterclass Camera

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Documentare, ognuno attraverso la propria sensibilità e il proprio occhio fotografico, lo scambio quotidiano tra il quartiere Aurora e la Nuvola, il nuovo head quarter di Lavazza a Torino. Questa l'originale esercitazione svolta dagli studenti che hanno preso parte alla Masterclass in Visual Storytelling organizzata da Camera, il centro italiano per la fotografia, e Icp, l'International Center of Photography di New York.

Guidati dai docenti dell'Icp, i partecipanti provenienti da tutta l'Italia, ma anche da Francia, Germania e Russia, hanno lavorato mettendo al centro del proprio racconto il concetto di apertura. Lo stesso che è alla base del complesso firmato dall'architetto Cino Zucchi, pensato per ispirare le persone, mettere in circolo energie e attivare il dialogo, offrendo esperienze di condivisione culturale, sociale, di gusto e di business.