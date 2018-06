Italiaonline, sciopero di 8 ore

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - I lavoratori del gruppo Italiaonline scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti. In concomitanza dell'incontro al ministero del Lavoro ci sarà a Roma un presidio. Un'altra manifestazione è prevista a Torino davanti alla Prefettura in piazza Castello: parteciperanno anche i lavoratori di BizPal (ex Prontoseat).