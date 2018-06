Appendino, no festa Unità ma istituzioni

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - "Ringrazio il Pd per l'invito, che devo però declinare: preferisco dialogare e confrontarmi nelle sedi istituzionali piuttosto che a una festa di partito". La sindaca di Torino Chiara Appendino respinge al mittente l'invito dei giorni scorsi alla Festa dell'Unità, per parlare di Olimpiadi, che gli era stato formulato dal segretario metropolitano del Pd, Mimmo Carretta.

Anche quest'anno, dunque, la prima cittadina non salirà sul palco della Festa dell'Unità, con cui ha sempre avuto un rapporto contrastato. Qualche anno fa, quando era consigliera comunale, non era stata fatta entrare insieme ad altri attivisti pentastellati, tra cui l'ex consigliere Vittorio Bertola, al dibattito con Pierluigi Bersani a cu voleva consegnare alcune domande.