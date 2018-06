Teatro, Pirandello a Casa Pragelato

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Approda il 30 giugno a Casa Pragelato, in Val Chisone, lo spettacolo L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello. A proporlo, dopo le numerose repliche delle passate stagioni, sono Luciano Caratto e la Compagnia Torino Spettacoli.

Si tratta di un'iniziativa benefica organizzata dall'associazione 'Lou Maccarun da Villardamount' che persegue l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico storico e artistico di Villardamond e ha il sostegno e il patrocinio del Comune di Pragelato.

L'ingresso allo spettacolo è a offerta libera e l'intero incasso andrà ai Maccarun per finanziare progetti di riqualificazione e valorizzazione della borgata.

Sul palco recitano Luciano Caratto e Guido Teppa, in un dialogo che proietta lo spettatore nel mondo pirandelliano delle grandi domande sull'identità e sull'esistenza.