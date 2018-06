Porte aperte a centrale Crevoladossola

(ANSA) - CREVOLADOSSOLA (VCO), 27 GIU - Sabato 30 giugno apre al pubblico la centrale idroelettrica di Crevola Toce, gestita da Enel Green Power considerata un capolavoro dell'architettura industriale degli anni '20. Visite dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 17. "Siamo orgogliosi di far conoscere al pubblico la nostra Centrale idroelettrica di Crevoladossola - commenta Massimo Monti, Responsabile Unità Territoriale di Domodossola per Enel Green Power. La Centrale idroelettrica di Crevoladossola è entrata in servizio nel 1925: fu realizzata dall'imprenditore milanese Ettore Conti, pioniere dell'elettrificazione italiana".

L'impianto utilizza le acque del fiume Toce, captate allo sbarramento di Braccio (nel comune di Crodo), nel quale confluiscono le acque delle centrali di Verampio e Crego. Oggi l'impianto di Crevoladossola è caratterizzato da una potenza installata di 32 MW e garantisce una produzione media annua corrispondente al fabbisogno energetico di circa 65.000 famiglie.