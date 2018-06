Nasce a Torino scuola di Alta Gelateria

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Nasce a Torino una scuola internazionale professionale di Alta Gelateria. A fondarla Roberto Lobrano, presidente dell'Associazione Culturale 'Gelatieri per il Gelato' e titolare di IceRock consulting, e Alberto Marchetti, maestro gelatiere. La scuola "darà grandissima importanza alle materie prime - è stato spiegato - perché solo conoscendole approfonditamente è possibile utilizzare le migliori e più moderne tecniche per creare un ottimo gelato artigianale". Lo studio delle materie prime avverrà non solo in aula, ma anche con visite alle aziende, incontri con i produttori e viaggi di studio. Manifesto il libro 'Il mondo del gelato' scritto da Lubrano e pubblicato da Slow Food.

Tra i docenti della scuola, che avrà sede a 'Casa Marchetti' ci saranno Simone de Feo, Gianfrancesco Cutelli, Paolo Brunelli, Giovanna Musumeci, Antonio Mezzalira. I primi corsi nell'ottobre 2018; a novembre il primo 'Viaggio dei gelatieri dedicato al mondo del cioccolato', che aprirà un ciclo in Messico, Guatemala e Colombia.