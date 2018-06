Meno colf in Piemonte, ma più italiane

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - I lavoratori domestici in Piemonte sono quasi 70.000, in calo del 2% nel 2017 rispetto all'anno precedente, ma aumentano le colf e le badanti italiane (19.249).

La crisi economica e la carenza di lavoro hanno fatto crescere la percentuale delle italiane, dal 21,4% del 2012 al 27,6%. La fotografia arriva dall'Inps che ha presentato, a Torino, i dati piemontesi dell'Osservatorio sulla categoria, in un incontro organizzato con Nuova Collaborazione, l'associazione nazionale dei datori di lavoro domestico.

La prevalenza femminile è netta (92,2%), la maggior parte appartiene alla classe d'età 40-54 anni, il 47,6% è rappresentato da badanti. Quasi il 50% proviene dai Paesi dell'Est, l'11,4% da Paesi dell'America Centro-Meridionale, mentre sono meno numerosi i filippini (8%).

"Siamo contrati ai condoni, ma una sanatoria potrebbe fare emergere le sacche di evasione", spiega il presidente di Nuova Collaborazione, Alfredo Savio. L'associazione organizza corsi di formazione gratuiti per domestici disoccupati.