Giaveno,via manifesto FN contro migranti

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Giaveno, comune della città metropolitana di Torino, chiederà la rimozione del manifesto di Forza Nuova che in diverse lingue invita gli immigrati a tornare a casa. Lo annuncia il sindaco, Carlo Giacone. "Lunedì, in capigruppo, verrà presentata una lettera - spiega - per chiedere la rimozione del manifesto".

"E' un manifesto lesivo della dignità degli immigrati, con frasi che istigano all'odio razziale - osserva il primo cittadino - La bacheca su cui è stato affisso è tra le tante concesse ai partiti politici. Ora rivedremo il regolamento e istituiremo dei criteri. Sia per quanto riguarda le bacheche, sia per quanto riguarda i gazebo e i volantinaggi negli spazi pubblici. Ognuno può esprimere il proprio parere e la propria posizione. Ma questo deve essere fatto con rispetto e senza estremismi".

Il manifesto, difeso dal rappresentante locale di Forza Nuova Usseglio Viretta, ha suscitato numerose polemiche sui social, dove sono numerosi i messaggi postati dai cittadini per chiederne la rimozione.