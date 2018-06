Font EasyReading scelto da Portofino

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Il font EasyReading, carattere ad alta leggibilità che permettere ai dislessici di leggere più facilmente, sarà utilizzato dal Parco di Portofino nella mostra itinerante 'Portofino Landscape'. Il font è stato già adottato dalla Reggia di Venaria e dal Teatro Regio.

"E' una scelta ideologica e comunicativa - spiega il direttore del Parco di Portofino Alberto Girani - perché abbiamo bisogno che la condivisione sia immediata, chiara e rivolta a tutti. Come per il Parco di Portofino, la scelta non poteva che ricadere sul carattere inclusivo progettato dal designer Federico Alfonsetti, l'unico in grado di aiutare chi ha delle difficoltà oltre a facilitare la vita a noi normolettori".

La mostra, che sarà inaugurata a Portofino il 30 giugno e tra settembre e ottobre farà tappa a Nottingham, nasce da un lavoro di ricerca congiunto delle istituzioni italiane e inglesi durato circa sei mesi, con particolare attenzione al punto di vista dei visitatori inglesi da sempre frequentatori della baia.