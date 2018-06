Filippo Fonsatti presidente Platea

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Filippo Fonsatti, direttore del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale è stato rieletto, all'unanimità, per il secondo mandato, presidente della Fondazione per l'Arte Teatrale - P.l.a.t.e.a, organismo di rappresentanza dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale, aderente all'Agis. Il Comitato direttivo ha anche approvato il bilancio consuntivo 2017, in pareggio per il decimo anno e rinnovato gli organi statutari. Sono inoltre stati eletti i vicepresidenti Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto, e Paola Donati, direttrice del Teatro Due di Parma, e i Componenti dell'Ufficio di Presidenza Antonio Calbi, direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco, direttore del Teatro Stabile di Napoli e Velia Papa, direttrice di Marche Teatro.

Platea riunisce 6 Teatri Nazionali (Emilia Romagna Teatro, Teatro della Toscana, Teatro di Roma, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino) e 16 Teatri di Rilevante Interesse Culturale.