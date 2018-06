Erbaluce, stazioni meteo contro malattie

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Una stazione meteo tra i filari per prevenire lo sviluppo delle malattie fungine e ridurre i trattamenti. Il Consorzio di tutela dell'Erbaluce di Caluso docg, prodotto in 37 Comuni della provincia torinese, ha installato le prime 8 'capannine' dotate di attrezzature per misurare le piogge, le temperature, il grado di umidità, la bagnatura fogliare e il punto di rugiada) in "modo - è stato spiegato a Caluso (Torino) di potere effettuare previsioni sulle principali patologie della vite (peronospora, oidio, botrite e black-rot o marciume nero)". Ogni capannina - dice Ivo Actis Dana, presidente della Cantina della Serra - copre 3 chilometri quadrati ma comunica con tutte le altre. La rilevazione avviene ogni 5' e la trasmissione una volta all'ora".

Al progetto finora ha aderito il 60% dei soci del Consorzio.

Nell'ultima primavera ha già ottenuto la riduzione di un trattamento rispetto alla gestione convenzionale. Un risultato che consente un maggior incentivo allo sviluppo della viticoltura biologica.