Ennova, droni per manutenzione delle tlc

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Utilizzare i droni per la manutenzione della rete dei telecomunicazioni e per la costruzione delle nuove reti 5G. E' il progetto a cui lavora Ennova, nata nel 2010 nell'incubatore I3P del Politecnico di Torino ed entrata nel programma Elite. L'azienda ha oggi 1.200 dipendenti e prevede un giro d'affari di 60 milioni nel 2018. "Spesso le richieste di manutenzione riguardano aree non facilmente raggiungibili a causa della vegetazione, di strade interrotte, dislivelli e situazioni di pericolo per l'operatore", spiega Sandro Pompei, direttore Operation di Ennova Services. Il progetto, sperimentato con Telco, permette di non mettere a rischio la sicurezza dei tecnici e consente una manutenzione rapida e a costi contenuti. I droni da 300 grammi utilizzati da Ennova, abilitati al volo senza permessi Enav, sono in grado di inviare in streaming immagini ad altissima definizione. Al test visivo per verificare lo stato di salute dell'infrastruttura segue uno sviluppo legato all'analisi dei dati.