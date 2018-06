Brucia discarica rifiuti, 12 squadre Vvf

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Un grosso incendio è divampato on serata al punto ambiente Cidiu Servizi, impianto di trattamento rifiuti e discarica per rifiuti non pericolosi, al confine tra Pianezza e Druento, nella cintura ovest di Torino.

I vigili del fuoco, con 12 squadre e l'ausilio dei mezzi di supporto e le autobotti, sono impegnati nel domare le fiamme. A quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, da un magazzino dove sono custoditi degli imballaggi in plastica.

Sul tema dei roghi negli impianti di trattamento dei rifiuti proprio oggi so è tenuto un seminario organizzato da Regione Piemonte e Arpa. Negli ultimi 3 anni in Piemonte ci sono stati 30 incendi in impianti di trattamento di rifiuti su un totale nazionale di 270 episodi, e negli ultimi mesi si stanno intensificando.