Olimpiadi 2026: prove di pace tra Appendino e M5S a Torino

Sembrano diradarsi le nubi che negli ultimi giorni si erano addensate sulla maggioranza pentastellata che amministra il Comune di Torino. I veti ad una eventuale candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali del 2026 sono caduti, così come la minaccia di dimissioni della sindaca Chiara Appendino, nel corso di un un vertice in Comune che avrebbe dovuto vedere anche la partecipazione di Luigi di Maio. Il leader politico del Movimento 5 Stelle sarà comunque sabato a Torino.

Sono da poco passate le 22.30 quando i pentastellati, ancora riuniti al piano nobile di Palazzo di Città, diffondo una nota che ha il sapore della tregua. "È da poco terminata la riunione di maggioranza in cui finalmente il gruppo consiliare, la sindaca, la giunta e l'architetto Alberto Sasso (che sta curando la candidatura a cinque cerchi, ndr) si sono confrontati nel merito del pre-dossier - recita il comunicato pentastellato -.

Pur restando dei dubbi sull'opportunità di avanzare una candidatura olimpica, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Torino ha avanzato valutazioni di merito sul contenuto del documento, evidenziando criticità e proposte".

I toni sono completamente diversi da quelli di lunedì notte, quando la sindaca Appendino ha minacciato le dimissioni di fronte alla contrarietà dei consiglieri grillini all'evento a cinque cerchi. La prima cittadina ha riferito dell'incontro di ieri col sottosegretario Giancarlo Giorgetti e, prima di lasciare il Municipio, ha illustrato il pre dossier ai consiglieri che, si sono "soprattutto espressi sulla visione politica di sviluppo territoriale. Le idee emerse - annunciano i pentastellati - confluiranno quanto prima in un manifesto di indirizzo capace di racchiudere i valori propri della cultura politica del Movimento 5 Stelle, principi e proposte che riteniamo debbano essere necessariamente declinati nei contenuti di merito del pre dossier".

L'obiettivo, in sostanza, è quello di rendere il dossier olimpico "in sintonia con le idee politiche del Movimento 5 Stelle - spiegano i consiglieri che hanno partecipato al vertice - e la sua visione di politica del territorio". In modo che le Olimpiadi, se la scelta dovesse davvero cadere su Torino, rappresentino una opportunità di sviluppo a impatto zero, per l'ambiente e per le casse degli enti pubblici che le organizzano.(ANSA).