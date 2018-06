Aiuto per figlio malato,truffa decennale

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Per dieci anni, chiedendo soldi per curare un "figlio malato" ha raggirato un'anziana, arrivando a portarle via complessivamente 150mila euro. La truffatrice, una 37enne di origine macedone residente a Carignano, alle porte di Torino, è stata denunciata dai carabinieri di Villafranca Piemonte. La truffa è iniziata nel 2007, quando la donna ha chiesto aiuto a una pensionata di 80 anni, inventandosi di essere rimasta vedova e di avere il figlio malato.

Il raggiro è stato scoperto nei giorni scorsi, quando l'anziana è stata derubata. In borsa aveva 6mila euro destinati alla truffatrice. Ai militari, che le hanno chiesto perché avesse con sé una tale somma di denaro, ha raccontato l'intera vicenda. Gli investigatori sospettano che la 37enne abbia truffato anche altre persone.