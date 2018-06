Nuova Radiodiagnostica Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - All'ospedale infantile Regina Margherita di Torino nasce Mongolfiera, restyling della sala radiodiagnostica finanziato dal Rotaract Club nell'ambito di una collaborazione con il Progetto Pinocchio, presieduto da Andrea Jacopo Fava.

Grazie all'applicazione di pellicole speciali sulle pareti e sull'apparecchio diagnostico, la sala è stata trasformata in una sorta di mongolfiera da cui osservare il cielo per rendere meno traumatico il trattamento a cui devono essere sottoposti i piccoli pazienti. Nella sala i bambini saranno attratti e distratti dalle decorazioni.

L'iniziativa segue un precedente intervento realizzato dal Progetto Pinocchio nel 2016, quando la sala Tac del Regina Margherita fu trasformata in un bosco incantato.

"L'intervento - sottolinea Gianpaolo Di Rosa, responsabile della Radiologia dell'ospedale infantile - aiuta gli operatori nella comunicazione sia col piccolo paziente sia coi genitori, riducendo l'ansia dell'esame, da cui parte molte volte il processo di ospedalizzazione".