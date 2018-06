Marocchino ferito, arresto a Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 GIU - C'è un fermo per il tentato omicidio del marocchino ferito alla schiena a colpi di pistola, nella notte tra sabato e domenica, ad Alessandria. Si tratta di Dario Lo Iacono, 23 anni, alessandrino già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe agito sotto l'effetto della cocaina al culmine di un litigio con l'extracomunitario per recenti rancori tra i due che, fino a poco tempo fa, si frequentavano.

Denunciati per favoreggiamento altri tre italiani, la polizia ha ritrovato l'auto utilizzata dal giovane per la fuga, una Porsche.

Il marocchino, sottoposto a un delicato intervento chirurgico ad un polmone, è ancora ricoverato in ospedale.