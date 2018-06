Estate nel Cuneese, tanti gli eventi

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Anastacia, Bennato, Meta, Oxa e Beppe Grillo all'Anima Festival di Cervere, il concerto gratuito di Annalisa a Mondovì, per i più giovani, i Philharmonische Camerata Berlin a Cuneo. Sono solo alcuni degli appuntamenti del cartellone estivo di musica e spettacoli della provincia di Cuneo presentato oggi al Circolo dei lettori di Torino. "Una stagione ricchissima, figlia dell'importanza che il turismo sta assumendo per queste zone e della consapevolezza 'politica' di quanto la cultura sia volano di sviluppo", dice l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi.

Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, ha sottolineato quanto gli enti locali abbiano contribuito "a comporre un progetto che porta cultura e divertimenti a residenti e turisti". Tra le tante rassegne anche Suoni dal Monviso, Cuneo Classica Festival, Occit'Amo Festival, Wake Up per i più giovani con i più noti youtuber.