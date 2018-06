Coltellate a vicino casa, arrestato

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Ha attirato il vicino di casa in cantina, tagliando i fili del contatore della luce, e lo ha aggredito con un coltello da cucina. Un italiano di 59 anni è stato arrestato per lesioni aggravate dalla polizia, che lo ha sorpreso nella sua abitazione di Rivoli, comune della prima cintura di Torino, dove aveva già pulito pavimento e coltello dalle tracce di sangue.

L'aggressione la scorsa notte in un condominio di via Tevere, probabilmente per futili dissapori tra vicini di casa. A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo aggredito, attirata in cantina dalle sue urla. Medicato in ospedale, la vittima ha riportato ferite da taglio a un polso e a un dito.