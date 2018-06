Campus estivo al Liceo Germano Erba

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Promuovere iniziative contro gli stereotipi di genere nei percorsi scolastici, per ridurre il gap di conoscenze tra studentesse e studenti nelle discipline scientifiche. E' l'obiettivo del Campus estivo gratuito di Matematica, Fisica, Informatica e Coding (programmazione informatica) per ragazzi dai 9 ai 14 anni, organizzato al Liceo Germana Erba, presso il Teatro Nuovo Torino, dal 2 al 15 luglio.

I docenti sono Gabriele Bolletta e Alessandro Catania.

'Play Stem, anche le donne contano' è un progetto che ha ottenuto il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e del Miur. Secondo i dati del ministero dell'Istruzione sono appena il 35% le studentesse che si orientano verso le discipline Stem (acronimo inglese che sta appunto per scienze, tecnologia, ingegneria, matematica), ma la percentuale crolla per la laurea specifica in scienze tecnologiche e informatiche a solo il 15,2%.