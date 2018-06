Bagno di folla ironman Zanda a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - "È indescrivibile quello che sto provando in questo momento, sono contento di essere ritornato.

Adesso voglio recuperare velocemente, ma soprattutto ho bisogno di ritrovare tranquillità e serenità". Così Roberto "Massiccione" Zanda, appena sbarcato dall'aereo che da Torino dopo cinque mesi lo ha riportato a Cagliari. L'ironman sardo rientra nell'Isola dopo quasi cinque mesi dalla Yukon Artic Ultra, la maratona estrema lungo i ghiacci del Canada, diventata un incubo quando ha smarrito il percorso tracciato ed è stato costretto a sopravvivere per quasi 14 ore all'aperto a meno 50 gradi, una drammatica esperienza che gli è costata l'amputazione degli arti.

Ieri notte in aeroporto c'erano decine di persone, soprattutto paranti e amici di "Massiccione" che hanno voluto subito voluto testimoniargli affetto e vicinanza. Un applauso appena le porte scorrevoli del terminal arrivi si sono aperte e poi in coro: "Ciao Roberto". Un affetto che Zanda ha ricambiato sorridendo e alzando il braccio bionico al cielo.